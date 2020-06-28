وزير النفط: ملتزمون باتفاق أوبك + لمصلحة البلاد

2020/06/28 | 08:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار التزام العراق باتفاق منظمة "أوبك +" المتعلق بخفض الإنتاج لأن المصلحة تقتضي ذلك، كاشفاً عن العمل في الوقت الحالي لتنفيذ مشروعين كبيرين للتصدير البحري بلغت نسبة الإنجاز في أحدهما قرابة 85 بالمئة، وبينما أكد أن جولات التراخيص تجربة "ليست سيئة" إلا أنه أكد أنها شهدت إخفاقات يجري العمل على معالجتها، مشيراً الى أن الوزارة لديها رؤية لفتح باب التفاوض مع الشركات وشرعت بدراسة بعض العقود النفطية.

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