2020/06/28 | 08:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران تستذكر هجوماً شنه صدام حسين قبل 33 عاماً: لن ننسى دعم واشنطن! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/28 | 08:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران تستذكر هجوماً شنه صدام حسين قبل 33 عاماً: لن ننسى دعم واشنطن!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران تستذكر هجوماً شنه صدام حسين قبل 33 عاماً: لن ننسى دعم واشنطن!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).