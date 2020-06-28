2020/06/28 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شدد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الأحد، على ضرورة تجاوز الازمة الراهنة بين الحشد الشعبي والحكومة، محذرا في الوقت ذاته من محاولات اشعال فتيل فتنة بين القوات الأمنية والحشد الشعبي.وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “ الحشد الشعبي صاحب فضل كبيرة وكان له الدور الأبرز في القضاء على داعش الإرهابي وتحرير الأراضي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: عازمون على تجاوز الازمة ودرء خطر الفتنة بين القوات الأمنية والحشد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: عازمون على تجاوز الازمة ودرء خطر الفتنة بين القوات الأمنية والحشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).