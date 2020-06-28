2020/06/28 | 08:53 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دولة أوروبية تعيد انتخاب أصغر رئيس في تاريخها لولاية ثانية بأكثرية 90% هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/28 | 08:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة أوروبية تعيد انتخاب أصغر رئيس في تاريخها لولاية ثانية بأكثرية 90%) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة أوروبية تعيد انتخاب أصغر رئيس في تاريخها لولاية ثانية بأكثرية 90%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).