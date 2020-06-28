وزير النفط: مصلحة العراق باستمرار اتفاق {أوبك +}.. وهذه حصة الاقليم منه


وزير النفط: مصلحة العراق باستمرار اتفاق {أوبك +}.. وهذه حصة الاقليم منه
2020/06/28 | 08:59 - المصدر: الفرات نيوز
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