المجلس الأعلى يدعو الى اعتبار ثورة العشرين يوما وطنيا ومناسبة تاريخية يحتفى بها رسميا وشعبيا

2020/06/28 | 09:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الى اعتبار ذكرى ثورة العشرين يوما وطنيا ومناسبة تاريخية يحتفى بها كل عام رسميا وشعبيا تخليدا لها وتكريما للذين قاموا بها كونها أول ثورة وطنية عراقية تحررية في العراق ومنطقة الشرق الأوسط ومثلت نقطة انعطاف كبيرة في تاريخ العراق الحديث .وقال بيان للمجلس بمناسبة مرور مئة عام على إندلاع […]

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