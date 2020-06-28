البرازيل تسجل 1100 وفاة في يوم واحد

2020/06/28 | 09:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 38693 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1109 وفيات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البرازيل أكثر من مليون و313 ألف حالة، بينما تجاوز الوفيات 58 ألف حالة.وفي إطار مواجهتها لمرض كوفيد-19 المتفشي، أعلنت الحكومة البرازيلية إبرام اتفاق مع جامعة أكسفورد، وشركة الأدوية "أسترازينيكيا" لإنتاج لقاح واعد يخضع للاختبارات حاليا مضاد لفيروس كورونا.وقالت وزارة الصحة البرازيلية في مؤتمر صحفي إن البلاد من المقرر أن تدفع 127 مليون دولار وتتلقى مواد لإنتاج 30.4 مليون جرعة على دفعتين في ديسمبر ويناير، مما يسمح لها بالبدء بسرعة في جهود التلقيح، إذا تم التصديق على أن اللقاح آمن و فعال.وينص الاتفاق إجمالا على 100 مليون لقاح للدولة التي يبلغ تعداد سكانها زهاء 210 ملايين نسمة.ومن المزمع إنتاجه من قبل صانع اللقاحات المحلي "فيوكروز"، بحسب ما نقلت "أسوشيتد برس".ومن المقرر أن يكون أول من يحصل على جرعات من لقاح أكسفورد المجموعات الأكثر تعرضا للخطر مثل كبار السن والأشخاص الذين يعانون أمراضا مصاحبة والعاملون في مجالي الصحة والأمن.وفي السياق، قال أرنالدو كوريا دي ميديروس، وزير الرقابة الصحية، إن التوزيع سيكون سريعا بفضل نظام الرعاية الصحية العام في البرازيل، وأضاف إن "هذا البلد لديه خبرة واسعة في التلقيح السريع للغاية".وبدأ باحثون بريطانيون اختبار الجرعات التجريبية للقاح في مايو الماضي بهدف تلقيح أكثر من 10000 شخص، وبينهم كبار السن والأطفال.ويعد اللقاح واحدا من 12 لقاحا في المراحل الأولى من التجارب على البشر.

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