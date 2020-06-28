2020/06/28 | 09:07 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نقابة اطباء البصرة: 106 طبيب اصيبوا في المحافظة و 18 استشهدوا بعموم العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/28 | 09:07.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة اطباء البصرة: 106 طبيب اصيبوا في المحافظة و 18 استشهدوا بعموم العراق) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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