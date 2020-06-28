نقابة اطباء البصرة: 106 طبيب اصيبوا في المحافظة و 18 استشهدوا بعموم العراق


نقابة اطباء البصرة: 106 طبيب اصيبوا في المحافظة و 18 استشهدوا بعموم العراق
2020/06/28 | 09:07 - المصدر: راديو المربد
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