تحذيرات من قصف اميركي بضوء اخضر الكاظمي لمقر تابع للحشد الشعبي

2020/06/28 | 09:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر الخبير الامني امير عبد المنعم الساعدي، الاحد، من مخطط خطير تسعى له واشنطن ضد الحشد الشعبي، لافتا الى ان احدى مقرات الحشد الشعبي اصبحت في خانة الاستهداف بعد ان تذرعت الحكومة بأن احدى المقرات تطلق منها صواريخ لاستهداف المنطقة الخضراء التي تتواجد داخلها السفارة الاميركية.وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “رئيس الحكومة مصطفى […]

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