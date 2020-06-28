خلعوا الباب بـ

2020/06/28 | 09:10 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر على الجدارية، التي تصور سيدة تغطي غلالة رقيقة وجهها وتطرق حزينة بعينيها إلى الأرض، في منزل بمزرعة بوسط إيطاليا

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