نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بكورونا حول العالم

2020/06/28 | 09:10 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 55961 حالة وفاة ومليون 274974 حالة إصابة

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