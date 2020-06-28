وزير النفط: بغداد ملتزمة باتفاق أوبك .. ويجب ان تلتزم به أربيل

2020/06/28 | 09:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، الاحد، التزام العراق باتفاق منظمة “أوبك +” المتعلق بخفض الإنتاج لأن المصلحة تقتضي ذلك، فيما أشار إلى ضرورة التزام إقليم كردستان العراق بذلك.وقال عبد الجبار في حوار تابعته /المعلومة/، إن “مصلحة العراق باستمرار التعاون مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك +), والعمل معا في رفع القيمة السوقية […]

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