مدينة في اقليم كوردستان تعلن سيطرتها على كورونا: اغلب المصابين من بغداد

2020/06/28 | 09:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف شهاب حاجي احمد قائممقام قضاء كلار التابع لإدارة منطقة "كرميان" في اقليم كوردستان اليوم الاحد السيطرة على تفشي فيروس كورونا في القضاء، مبينا ان اغلب الاصابات بكورونا في مناطق القضاء وافدة من محافظة بغداد .

وقال حاجي احمد لوكالة شفق نيوز ان "ادارة قضاء كلار نجحت بالسيطرة على وباء كورونا وتحييده بفعل الاجراءات والتحوطات الوقائية، ولم تسجل لدينا اصابات باعداد مقلقة مقارنة بمناطق ومحافظات العراق الاخرى"، مبينا ان "غالبية الاصابات وافدة من خارج القضاء وتحديدا من العاصمة بغداد".

واردف بالقول ان غرفة عمليات كرميان فرضت اجراءات مشددة لتفادي تزايد الاصابات بكورونا، واغلقت جميع الطرق الرابط بين كرميان والمناطق المجاورة الى جانب قطع طريق كلار ديالى خلال الايام الثلاثة الماضية.

واضاف المسؤول المحلي ان "ادارة كرميان وقضاء كلار ملتزمان باجراءات وقرارات حكومة الاقليم وخلية الازمة عبر تنسيق منظم طيلة الاشهر الماضية الى جانب الاجراءات الوقائية المتبعة والتي نجحت في تحجيم وتقليل الاصابات بفايروس كورونا".

ويقع قضاء كلار جنوب شرقي محافظة كركوك بمسافة مقدرة بـ 150كم والى جنوب محافظة السليمانية بمسافة 140كم وشمال العاصمة العراقية بغداد بحوالي 180كم وهي قريبة من الحدود الغربية الايرانية بمسافة 35 كم.

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