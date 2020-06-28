الصحة العراقية تحذر من أمور قد تسبب بدخول الموجة الثانية من فيروس كورونا

2020/06/28 | 09:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، أن العراق مازال في الموجة الأولى لفيروس كورونا، فيما حذرت من دخول الموجة الثانية للوباء في حال استمرار المواطنين بعدم الالتزام.وقال وكيل الوزارة حازم الجميلي في تصريح للوكالة الرسمية، إن “العراق مازال ضمن الموجة الأولى لفيروس كورونا، بالرغم من أغلب دول العالم دخل هذه الموجة، […]

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