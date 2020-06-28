الاتصالات: العراق يخسر 3 مليارات شهريا بسبب تهريب الانترنت عبر كردستان

2020/06/28 | 09:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية في وزارة الاتصالات باسم الاسدي، الاحد، عن تكبد العراق خسائر كبيرة تقدر بثلاثة مليارات دينار شهريا جراء تهريب سعات الانترنت في محافظة نينوى عن طريق اقليم كردستان.وقال الاسدي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، ان “الوزارة ستوقف الخسائر المترتبة عن تهريب سعات الانترنيت […]

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