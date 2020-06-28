“ايران خودرو” تطلق سيارة جديدة بنسبة توطين 92 بالمئة

2020/06/28 | 09:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير التنفيذي لشركة “ايران خودرو” لصناعة السيارات، عن اطلاق سيارة جديدة من طراز K132 بنسبة توطين صناعي 92 بالمئة.وأوضح “فرشاد مقيمي” في اجتماع مع مصنعين محليين حول المنتج الجديد للشركة اليوم السبت، بان نسبة التوطين ستتخطى 92 بالمئة مع دخول السيارة خط الانتاج المكثف وذلك بالتعاون مع شركات المعرفة.ولفت الى أن 139 مصنعا محليا […]

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