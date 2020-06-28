وزارة الكهرباء تكشف عن خططها لزيادة ساعات تجهيز الطاقة

2020/06/28 | 09:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الكهرباء، عن خططها لزيادة ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين، فيما أشارت إلى أن قلة التخصيصات المالية أخّرت تنفيذ الكثير من المشاريع.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي، اليوم الأحد، إن “وزارة الكهرباء أعدت خطة استراتيجية للصيف الحالي، تتضمن إدخال وحدات توليدية جديدة وصيانة وتأهيل المحطات الأخرى، فضلا عن تنفيذ مشاريع جديدة لزيادة ساعات تجهيز […]

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