الزراعة النيابية: تأمين المعابر الحدودية ضمانة اكيدة لتصدير المنتجات الفائضة

2020/06/28 | 09:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الاحد، ان تصدير الفائض من المنتجات الوطنية امر لابد منه لزيادة الايرادات في ظل الازمة المالية التي يشهدها البلد بشكل خاص.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان صحفي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “الخطوات الخاصة بالبدء بتصدير بعض المنتجات الفائضة ومنها الشعير تمضي بخطوات مدروسة بتعاون الجميع […]

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