الكهرباء تعدّ خطة استراتيجية للصيف الحالي

2020/06/28 | 09:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الكهرباء، عن خططها لزيادة ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين، فيما أشارت إلى أن قلة التخصيصات المالية أخّرت تنفيذ الكثير من المشاريع.

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