عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز المليونين ونصف المليون

2020/06/28 | 09:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطّت الولايات المتحد، عتبة الـ2.5 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجدّ.

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