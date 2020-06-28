اعلى مرجعية رسمية لــ

2020/06/28 | 09:52 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

وكتب الخبير الامني هشام الهاشمي إن المجمع الفقهي العراقي أعلى مرجعية رسمية لسنة العراق، يرشح ثلاثة من موظفي الوقف السني لرئاسة الوقف، مبينا ان هذا الامر يتصادم مع اعتراض غالبية نواب اتحاد القوى الذين طالبوا بتعديل قانون الترشيح، واعتراض الحزب الإسلامي العراقي الذي طالب بتكليف الوز...

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