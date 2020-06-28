2020/06/28 | 09:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أكدت وزارة الصحة والبيئة، أن العراق مازال في الموجة الأولى لفيروس كورونا، فيما حذرت من دخول الموجة الثانية للوباء في حال استمرار المواطنين بعدم الالتزام.وقال وكيل الوزارة حازم الجميلي في تصريح صحفي تابعته المستقلة , إن “العراق مازال ضمن الموجة الأولى ل‍فيروس كورونا، بالرغم من أغلب دول العالم دخل هذه الموجة، إلا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق مازال في الموجة الأولى لفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق مازال في الموجة الأولى لفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).