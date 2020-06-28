اختراع السياسة الحيوية من طرف ميشيل فوكو - زهير الخويلدي

2020/06/28 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي " يستخدم مصطلح السياسة الحيوية لتحديد شكل من أشكال ممارسة السلطة التي لم تعد تتعلق بالمناطق ولكن بحياة الأفراد والسكان والسلطات الحيوية"تقديم:يعود الفضل إلى ميشيل فوكو إلى اختراع مفهوم "السياسة الحيوية".



هذا المصطلح ، الذي ظهر في عام 1974 في مؤتمر في البرازيل حول "الطب الاجتماعي" ، تم استخدامه وتعريفه على نطاق واسع في عام 1976 ، في وقت واحد في كتابه ارادة المعرفة وفي درس في المعهد الفرنسي ......





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