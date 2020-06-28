تسجيل حالتي وفاة بكورونا في اقليم كوردستان

2020/06/28 | 09:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في وزارة صحة اقليم كوردستان يوم الاحد بتسجيل حالة وفاة بفيروي كورونا.

وقال المصدر الطبي لوكالة شفق نيوز، ان حالة الوفاة المسجلة صباح اليوم تعود لإمرأة في العقد الخامس من العمر.

واشار المصدر ان مضاعفات شديدة المت بسبب الفيروس المت بالمصابة لأنها تعاني من مرض مزمن مما ادى الى وفاتها.

وكانت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان قد اعلنت يوم السبت عن تسجيل 18 حالة وفاة و348 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في عموم مناطق الاقليم خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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