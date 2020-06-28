لهذا السبب تظهر الحبوب البيضاء تحت العين

2020/06/28 | 09:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقفين أمام المرآة، تحدقين في عينيك فتجدين حبوباً بيضاء تحت الجلد، فما هو سبب ظهور الحبوب البيضاء تحت العين وكيف يمكن التخلص منها؟لهذه الحبوب أسماء أخرى، منها حبوب الميليا أو Milia والدخنيات والتي تنتشر على الجفن وتحت العين وحول الأنف وعلى عظمة الخد، وإن كانت الأكثر انتشاراً لدى الرضع وقد تسمى حبوب الحليب.والحبوب البيضاء تحت […]

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