العمل: شمول 3 الاف عامل بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي بكركوك والبصرة

2020/06/28 | 09:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفصحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن شمول اكثر من ثلاثة الاف عامل محلي بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي ضمن محافظتي البصرة وكركوك.وقال وزير العمل عادل الركابي في حديث إن وزارته اطلقت حملات تفتيشية الى مواقع عمل القطاع الخاص لشمول العاملين من العمالة المحلية بامتيازات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، ومنح العمال الاجانب ممن تنطبق عليهم الشروط […]

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