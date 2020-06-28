القبض على 9 عناصر من داعش في صلاح الدين

2020/06/28 | 09:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-صلاح الدين

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد (28 حزيران 2020)، إلقاء القبض على تسعة عناصر تابعين لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ألقت القبض على 9 إرهابيين بمناطق متفرقة من قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين، مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأضاف البيان، أن "الأشخاص الذين اُلقي القبض عليهم، مؤشرة أسماؤهم في قاعدة بيانات العاملين مع تلك العصابات الإجرامية"، مشيراً إلى "تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل".

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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الاحد (28 حزيران 2020)، بمقتل احد مسلحي عناصر تنظيم داعش، بعد محاصرته قرب خانقين شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "احد مسلحي داعش قتل في س

بغداد اليوم- ديالى

اكد مصدر امني في ديالى، الاحد، بان الحصيلة النهائية لهجوم داعش على نقطة أمنية شمال شر المحافظة بلغت 6 قتلى وجرحى.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)،ان "الحصيلة النهائية لضحايا هجوم شنه داعش على نقطة مرابطة أمن

بغداد اليوم- بغداد

وجه القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، السبت (27 حزيران 2020)، الاجهزة الامنية بالتعامل بحزم مع المتجاوزين والمعتدين على الكوادر الصحية.

وقال الناطق باسم الرئيس الوزراء، احمد ملا طلال في تغريدة عبر حسابه بـ"تويت

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