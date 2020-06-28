حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة لعموم المحافظات

2020/06/28 | 09:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الأحد (28 حزيران 2020)، حالة الطقس في البلاد لهذا اليوم الأحد.

وذكرت الهيأة في بيان أن "طقس اليوم الأحد، سيكون حار ومشمس ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس في المناطق الثلاث الوسطى والشمالية والجنوبية".

وأضافت أن "درجة الحرارة العظمى في العاصمة بغداد ستكون 45 درجة مئوية".

وأشارت إلى أن "الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة في المناطق الثلاث".

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