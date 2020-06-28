ولاية أمريكية تقرر تعديل علمها بسبب الاحتجاجات

2020/06/28 | 10:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت وسائل إعلام أمريكية، عن اتخاذ مجلس النواب بولاية مسيسبي الأمريكية قرارا بتغيير علم الولاية من خلال إزالة شعار الكونفدرالية عنه.وذكرت قناة ” سي إن إن” الأمريكية أنه تم الموافقة على مشروع القانون بعد تقديمه على التصويت حيث وافق عليه 85 نائبا مقابل اعتراض 34 نائبا، مشيرة إلى أنه بحاجة إلى خطوة أخيرة […]

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