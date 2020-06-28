آريين روبن يعود عن اعتزاله لكرة القدم

2020/06/28 | 10:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلن آريين روبن، نجم فريق بايرن ميونيخ السابق، عن عودته من الاعتزال بعد عام أمضاه بعيدا عن الملاعب، وكشف أن عودته ستكون من خلال الموسم المقبل رفقة فريقه الأول جرونينجن الهولندي.ونشر النادي الهولندي صورة روبن بقميصه، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، ليعلن رسميا عودة النجم الذي تخرج من أكاديميته بعد أن انضم إليها في عمر الـ12 عاما.وأعرب الجناح الهولندي "الطائر" البالغ 36 عاما عن سعادته بالعودة لفريقه السابق، مشيرا إلى أنه استمع إلى نداء الجماهير بـ"الاستماع لصوت قلبه" والعودة عن قرار الاعتزال.يذكر أن روبن كان قد رحل عن بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الماضي، بعد 18 عاما قضاها في عالم كرة القدم حقق فيها العديد من الألقاب، على رأسها لقب دوري أبطال أوروبا.

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