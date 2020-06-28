تحرك برلماني لمراجعة جولات التراخيص والتحقيق في إيرادات المشتقات النفطية والسيطرة على المنافذ الحدودية

2020/06/28 | 10:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمواجهة تحديات ازمة البلاد الاقتصادية والمالية بغداد – الصباح الجديد وضعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ثمانية اجراءات تعتزم المساهمة بها في حل الازمة المالية التي تعيشها البلاد وتعظيم الايرادات غير النفطية، واوردت اللجنة ان من بين هذه الاجراءات مراجعة جولات التراخيص النفطية، والاتفاقية العراقية الصينية، والتحقيق في مصير الإيرادات المترتبة عن بيع المشتقات النفطية المحلية ...

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