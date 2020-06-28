طارق حرب: اجراءات الكاظمي تجاه اصحاب الدرجات الخاصة والمدراء دستورية وواجبة التنفيذ

2020/06/28 | 10:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المادة 78 منحته صلاحية عظيمة وخطيرة..كشف الخبير القانوني طارق حرب، امس السبت، ان اجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن تغيير أصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين دستورية وواجبة التنفيذ.وقال حرب في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن “المادة ( 78) من الدستور منحت لرئيس الوزراء صلاحية عظيمة وخطيرة وكبيرة اذ قررت هذه المادة ...

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