الصحة: اتخذنا كامل الاحتياطات لمواجهة تزايد الإصابات بكورونا

2020/06/28 | 10:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتواصل مع العالم للحصول على اجهزة التشخيص والتنفس بغداد- وعد الشمري: أكدت وزارة الصحة، أمس السبت، اتخاذها كامل الإجراءات لمواجهة الارتفاع الكبير في معدلات المصابين بـ “كورونا”، وتحدثت عن تهيئة أماكن بديلة ومستشفيات مؤقتة، فيما أشارت إلى تواصلها مع جميع دول العالم للحصول على الدعم المادي وأجهزة التشخيص والتنفس.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، ...

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