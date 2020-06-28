روسيا تطور أقمارا جديدة لاستشعار الأرض عن بعد

2020/06/28 | 10:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء في روسيا أن الخبراء في البلاد يستعدون للعمل على مشروع جديد لتطوير منظومة أقمار صناعية لاستشعار الأرض عن بعد.وقال بيان صادر عن مؤسسة RTI Systems الروسية “خبراؤنا أجروا محادثات مع مؤسسة روس كوسموس للبحث في سبل وضع مخطط لتطوير منظومة جديدة من الأقمار […]

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