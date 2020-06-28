نائب يدعو الكاظمي للتعامل مع الفصائل المسلحة بمنطق التحرير واخراجهم من الأرض

2020/06/28 | 10:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..دعا النائب عن محافظة الانبار، عبد الله الخربيط، رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الى التعامل مع الفصائل المسلحة بمنطق التحرير واخراجهم من الأرض.وقال الخربيط في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد , إن “ما فعله الكاظمي صحيح وواجب لأن العراق يعاني ضعف الدولة مقابل قوة اللادولة وبالتالي فإن المجتمع […]

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