2020/06/28 | 10:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم - هاشتاغ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. ما قصة وسم "مجاهدينا خط أحمر" في العراق ؟) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. ما قصة وسم "مجاهدينا خط أحمر" في العراق ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).