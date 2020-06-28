في كوردستان.. قفزة في وفيات كورونا والإجمالي يتخطى عتبة جديدة

2020/06/28 | 10:12 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت السلطات المحلية ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بالفيروس في ظل التراخي في الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية

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