الهاشمي : حكومة الكاظمي ردعت خلايا الكاتيوشا بعد ان تمردت على الدولة

2020/06/28 | 10:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..قال الخبير الامني هشام الهاشمي ، إن الحكومة العراقية “ردعت” خلايا الكاتيوشا بشكل مؤقت” بعد ان تمردت على الدولة ، مؤكدا ان هذه الجماعات شهدت سلسلة من التحولات في الأشهر الأخيرة .وذكر الهاشمي في تصريح لصحيفة “الشرق الاوسط”، تابعها “المستقلة” اليوم الاحد ، أنه “من الواضح أن خلايا الكاتيوشا مرتبطة بمحور (المقاومة […]

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