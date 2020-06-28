البنك المركزي الإيراني يضخ ملايين الدولارات لدعم الريال

2020/06/28 | 10:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، عن ضخ ملايين الدولارات للمحافظة على استقرار سوق العملات وذلك بعد أن تراجع الريال الإيراني إلى مستويات تاريخية الأسبوع الماضي.وقال همتي في منشور على انستجرام ”خلال الأيام القليلة الماضية، دخلت مئات الملايين من الدولارات السوق من خلال وسطاء (مرتبطين بالبنك المركزي) وتم […]

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