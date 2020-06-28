مدير صحة ذي قار يلتقي بمدراء أقسام الدائرة ويتخذ جملة من القرارات المهمة

2020/06/28 | 10:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قارالتقى مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور حسين الكنزاوي وفي ساعات متأخرة من الليل مع مدراء الأقسام في ديوان الدائرة لبحث مشكلة ازمة الاوكسجين وآلية توفيره في مستشفى الحسين التعليمي فضلا عن مناقشة الواقع الصحي في المحافظة.واكد الكنزاوي خلال الاجتماع على أهمية تجهيز ردهات الحجر الصحي بما تحتاجه من ادوية ومستلزمات […]

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