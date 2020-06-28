وكالة الاستخبارات تطيح بعصابة تتاجر بالحشيشة في بغداد

2020/06/28 | 10:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الاحد، الإطاحة بعصابة تتاجر بـالحشيشة في بغداد.وذكر بيان للوكالة ان “مفارز وكالة الاستخبارات تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين يتاجران بالحشيشة المخدرة في بغداد”.وبين انه “تم القبض عليهما بالجرم المشهود وبحوزتهما كمية من مادة الحشيشة المخدرة وكمية أخرى من مادة البرجوانة المخدرة مع ماكنة لطحن تلك […]

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