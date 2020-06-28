التحالف الدولي ينفي مشاركته في عملية الدورة

2020/06/28 | 10:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … نفى التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ، الانباء التي اكدت مشاركته في عملية الدورة التي نفذتها قوة من جهاز مكافحة الإرهاب.وقال المتحدث باسم قوات التحالف الدولي، العقيد مايلز كاغينز، في تصريحات صحفية تابعها “المستقلة” اليوم الاحد ، إن “قوات التحالف في العراق هي تحت الحماية العراقية”.وأضاف، أن “الحكومة العراقية هي […]

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