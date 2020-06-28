السيد خامنئي لأميركا وبريطانيا: ستتلقون صفعة

2020/06/28 | 10:18 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيهاجم المرشد الإيراني الأعلى السيد علي خامنئي، أمس السبت، الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، متهماً إياهما بـ»ممارسة أساليب خبيثة» ضد إيران. وقال خامنئي في خطاب الى رئيس وكبار مسؤولي السلطة القضائية في ايران، «نحن لو عملنا بمسؤولياتنا، سيواجه هؤلاء الفشل في كافة مخططاتهم». وأضاف، أن «هؤلاء (الاعداء) يعجزون عن تحقيق مآربهم، وستلقى ما يسمونها بسياسة الضغوط القصوى الرامية الى اركاع الشعب الايراني صفقة قوية من جانب هذا الشعب التي سترغمهم على التراجع قطعا». وعلق السيد خامنئي، على تصريحات الرئيس الأميركي الذي هدد فيها الذين يقدمون على ازالة تماثيل رموز العبودية والعنصرية بعقوبة السجن لفترة 10 اعوام، وفصل اطفال المهاجرين عن والديهم، بالقول، إن «معظم الافلام الغربية لا تصور هكذا انتهاكات قانونية لان الغربيين يعمدون في افلامهم السينمائية الى تصوير محاكمهم بانها مراكز احقاق العدالة البحتة»؛ الامر الذي يتعارض مع الواقع تماما». كما تحدث، عن «محاولات افشال اي خطوة باتجاه الاصلاح والتغيير داخل إيران عبر اثارة الاجواء الاعلامية والشبهات والتشكيك لدى الرأي العام»، مشدداً أن «السبيل الفاعل الوحيد لمواجهة كافة العراقيل والعناصر التي تحول دون السير نحو التقدم والتغيير يكمن في عدم التأثر بهذه المحاولات والإتكال على الله ومواصلة نهج التغيير بكل شجاعة».

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