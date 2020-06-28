محافظ البصرة يوجه بفتح العيادات الطبية والمستوصفات «٣» أيام في الأسبوع

2020/06/28 | 10:18 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيوجهت خلية الأزمة في محافظة البصرة، أمس السبت، بفتح المستوصفات والعيادات الطبية لساعات محددة لتقديم العلاج للمواطنين.وقال رئيس خلية الأزمة محافظ البصرة أسعد عبدالامير العيداني في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه انه بالتنسيق مع مديرية صحة البصرة وجهت الخلية بفتح المستوصفات والعيادات الطبية لتقديم العلاج للمواطنين، مشيرا إلى أن الافتتاح سيكون من الساعة ٢ ظهرا إلى الخامسة عصرا لأيام الاحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.واوضح المحافظ ان التوجيهات تنص على ضرورة ارتداء الكادر الطبي والمراجعين الكمامات والقفازات الطبية، داعيا المواطن مراجعة المراكز الطبية القريبة لمنطقة سكناه، وعدم انتقال سكنة الأقضية والنواحي لمركز المدينة، فضلا عن الإلتزام بالحذر وتنفيذ التعليمات السابقة لخلية الأزمة.

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