2020/06/28 | 10:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعرض منزل ضابط في قوات 80 التابعة لقوات البيشمركة في ناحية "خورمال" في محافظة حلبجة الى هجوم مسلح.

وتفيد المعلومات الواردة بأن منزل العميد حمه رشيد مرواري تعرض لاطلاق نار مساء امس من قبل مسلحين مجهولين والذين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة.

وتشير المعلومات ان الهجوم لم يسفر سوى عن اضرار بالجدار الأمامي للمنزل، وان قوات شرعت بالتحقيق لمعرفة اسباب وقوع الحادث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرض منزل ضابط في قوات البيشمركة الى هجوم مسلح) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرض منزل ضابط في قوات البيشمركة الى هجوم مسلح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).