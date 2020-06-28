تشابه بين هذين الرجلين.. في الخطاب والأسلوب

2020/06/28 | 10:19 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستند كيم إلى ظهر الصين كما يفعل الأسد مع روسيا..فما أوجه التشابه الأخرى؟

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