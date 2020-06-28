فقدان مرآة صغيرة في الفضاء المفتوح

2020/06/28 | 10:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..فقد رائد الفضاء الأمريكي، كريستوفر كاسيدي، مرآة صغيرة كانت مركبة على معصمه أثناء خروجه إلى الفضاء المفتوح من محطة الفضاء الدولية، حسبما أفاد موقع spaceflightnow.com.حدث ذلك أمس الجمعة عندما خرج كاسيدي ورائد الفضاء الأمريكي الآخر روبرت بينكين إلى الفضاء المفتوح لفك بطاريات النيكل الهيدروجينية القديمة المثبتة على الأجزاء الخارجية للمحطة، […]

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