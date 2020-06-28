مختص يوصي بتناول الغذاء الصحي للوقاية من كورونا

2020/06/28 | 10:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصى الطبيب المختص في مجال التغذية والصحة العامة عبد الستار حمادي المواطنين، بتناول الغذاء الصحي للوقاية من فيروس كورونا.

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