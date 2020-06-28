وكالة الاستخبارات: القبض على 14 إرهابياً في كركوك وسامراء

2020/06/28 | 10:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على 14 إرهابياً بمناطق متفرقة من محافظة كركوك وقضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين مطلوبين وفقا لأحكام المادة 4 إرهاب .

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