2020/06/28 | 10:23 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنقاذ شقيقين علقا 22 ساعة بمنطقة جبلية وعرة (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/28 | 10:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنقاذ شقيقين علقا 22 ساعة بمنطقة جبلية وعرة (صور)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنقاذ شقيقين علقا 22 ساعة بمنطقة جبلية وعرة (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).